Le trio belge de indie pop-rock Gravas, composé de la peintre Aurélie Gravas, de Françoise Vidick (Joy, dEUS, Zap Mama) et de Marc A. Huyghens (ex-leader de Venus, Joy) a posté "Ali", le 2e single de leur prochain LP éponyme qui paraîtra le 27 mars 2025 via FRACA Label et Baco Music. [plus d'infos]