Sevendials, un nouveau supergroupe d'alt rock qui compte Chris Connelly au chant (Ministry, Revolting Cocks, Murder, Inc), Mark Gemini Thwaite aux guitares et claviers (The Mission, Tricky, Peter Murphy) et le batteur Paul Ferguson (Killing Joke), a sorti son premier single, "Zodiac morals" en avant-goût de leur premier album a venir, A crash course in catastrophe. [plus d'infos]