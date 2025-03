"Spinal tap II: the end continues", la suite du mockumentaire "This is Spinal Tap" sortira dans les salles le 12 septembre. Dans cette suite, le faux/vrai groupe de heavy metal se réunit après une pause de 15 ans pour un dernier concert. Des légendes de la musique feront des apparitions, dont notemment Elton John, Paul Mccartney, Garth Brooks et Trisha Yearwood. [plus d'infos]