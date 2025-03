Sextile, duo electro 90's originaire de Los Angeles, a publié le clip de "Freak eyes". Ce dernier fait partie de la liste des titres qui composeront Yes, please., attendu pour le 2 mai 2025 via Sacred Bones (Boris, Uniform, The Soft Moon). Le groupe fera quelques dates en France au mois de juin : le 3 à Tourcoing (Grand Mix), le 4 à Paris (Trabendo), le 5 au Havre (Tetris), le 6 à Saint Point (Les Mouillotins Festival) et le 7 à Saint Brieuc (Art Rock Festival). [plus d'infos]