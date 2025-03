Après un EP en 2023, le groupe américain de garage punk / no wave Fugue State présentera son premier album, In the lurch, le 4 avril par le biais du label Strange Mono Records (Be Nothing, Concrete Caveman, Diuretic). Le saxophoniste Wednesday Knudsen (Pigeons, Stella Kola) et le trompettiste Vigilance Brandon (Trance Macabre) sont tous deux invités sur l'album. Un single nommé "Moot point" se découvre à la suite. [plus d'infos]