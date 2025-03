Les 25, 26 et 27 juillet se déroulera la 4e édition du Smash Fest chez Primitive Music à Fléron, pas loin de Liège en Belgique. Seront notamment convoqués Guerilla Poubelle, Do Or Die, Fatal Move, Through The Void, Lost In Between, Quodac, John-L et La Faiblesse. Plus d'infos ci-dessous.

[ Smash Fest: Facebook ]