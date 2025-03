La série documentaire Zona de Aguante explore la vie à Jujuy, une province d'Argentine marquée par la pauvreté, le machisme et la résistance indigène. Le metal y est un moyen d'expression pour les jeunes et les travailleurs, devenant un symbole de lutte depuis la fin de la dictature. Les portraits de Manuel, Mariela et Estela illustrent l'importance de cette musique dans un contexte de lutte sociale et féministe. Hexahedre a signé la bande original de ce docu qu'on te propose d'écouter sur BandCamp. [plus d'infos]