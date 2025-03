Spiritbox a partagé 2 nouveaux titres live qui ne seront dispo en téléchargement que jusqu'à jeudi à 23:59. Les canadiens ont donc lâché (temporairement) "Fata Morgana" et "Perfect Soul", enregistrés durant leur concerts de février au Alexandra Palace à Londres et à l'Olympia de Paris, respectivement. Les morceau figurent sur une édition limitée deluxe de leur nouvel album, Tsunami Sea, dont le lien est dispo ci-dessous. La vidéo de "Fata Morgana" à Paris se visionne dans la suite.

[ Tsunami Sea: Digital Download (LIVE Bonus Edition): Téléchargement ] [plus d'infos]