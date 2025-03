Demain, se déroulera la fête de lancement du premier numéro du fanzine Futur Parlé à Paris aux Balades Sonores (8 Rue Pierre Picard - Paris 18e). Le fanzine, créé par Rémi Laffitte (également aux relations presse pour Fun Club Promo), a intitulé son premier numéro « C'est quoi l'indé ? », et sort demain. Il compte 104 pages (en français, anglais et espagnol) traitant de la question de l'indé et a été designé par Myriam Barchechat / Fact Form Fiction. 41 personnes du milieu ont participé dont des membres de The Psychotic Monks, Scorpion Violente, Syndrome 81, EggS ou encore Oiseaux-Tempête.

[ Futur Parlé: Instagram / Evènement: Facebook ]