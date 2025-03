Tu aimes les nains, les trolls, les elfes ou encore les zombies et les super héros ratés? cette soirée du 22 mars est faite pour toi. Naheulband, c'est l'univers du Donjon de Naheulbeuk sur scène en chanson avec une belle tranche d'humour et de baston. Pour la première fois en Suisse, cette bande de bras cassés interprèteront une partie de leurs titres en version metal grâce à la présence de Magoyond et leur horde de zombies. Mais avant cela, l'équipe de Glucide Squad tentera de sauver le monde en revisitant les classiques de notre enfance.

