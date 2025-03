L'album solo hypothétique de Tobias Forge (frontman de Ghost) semble avoir fuité sur le Tube. Le chanteur/multi-instrumentaliste aurait enregistré un album en 2008 appelé Passiflora resté mystérieux et surtout jamais entendu. Seulement 2 titres qui en seraint tirés, "House of affection" et "In enigma schiffer" auraient trouvé le chemin de YouTube en 2024, et un CD aurait été vendu pour la modique somme de $5,434 sur Discogs en mars de la même année. Cependant le mois dernier, le Youtuber AnselmeCipher a mis en ligne 41 minutes de musique qu'il clame être la totalité de cet album inédit. Ca se découvre dans la suite. [plus d'infos]