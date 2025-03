Free Zorba The Hooligan, groupe alt punk originaire d'Angleterre (Londres, Birmingham) et de France (Paris) formé en 2024 dans un entrepôt d'artistes indépendants en banlieue parisienne, a abouti à la réalisation d'un premier EP appelé Burner qui sortira ce mois-ci chez Howlin' Banana Records. Quelques extraits se trouvent à la suite. [plus d'infos]