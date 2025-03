Derrière le patronyme de House of Protection, tu trouveras Stephen Harrison (ex-The Chariot) et Aric Improta (Night Verses), les deux ex-membres de Fever 333 qui ont poursuivi leurs pérégrinations musicales à deux. Une récente collab' avec Architects a d'ailleurs eu lieu pour le titre "Brain dead" paru il y a peu sur le nouvel album The sky, the earth & all between des originaires de Brighton. Les concernant, un nouvel EP est programmé pour le 23 mai chez Red Bull Records, le 23 mai : Outrun you all. Un clip est dispo pour le single "Afterlife". [plus d'infos]