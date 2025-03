La 10e édition du Superbowl Of Hardcore a annoncé son affiche. Les 27 et 28 juin 2025, si vous vous trouvez du côté de Rennes, vous pourrez voir Discharge, Walls Of Jericho, Merauder, Earth Crisis, Slapshot, Ignite, Congress, Destiny Bond, Headbussa, Pest Control, Restraining Order, Shattered Realm, Sunami, Initiate, Becoming Ad, Love Letter, Gray State, Big Laugh et Days Of Revelation.

[ Page de l'évènement: Facebook ]