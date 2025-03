Tu as toujours rêvé de devenir, le temps d'une journée, le roadie d'une célèbre rockstar ? Et bien figure toi que Gene Simmons (Kiss) a peut être un plan pour toi ! En effet, pour la modique somme de 12'500 $, il te propose de devenir pour un jour son roadie au travers de son groupe Gene Simmons Band. Pour cette poignée de dollars, tu auras la chance de bénéficier de pléthores d'avantages exclusifs tels que passer la journée avec l'équipe du groupe, une basse utilisée lors d'un live, une setliste signée par Gene, un t-shirt et un chapeau de membre du Gene Simmons Band et beaucoup d'autres. Pour toutes les infos, ça se passe par là