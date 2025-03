Deerhoof a partagé 2 nouveaux titres: "Sparrow sparrow" et "Overrated species anyhow", qui figureront sur un single 7" en édition limitée pour Joyful Noise Recordings. Tous les bénéfices iront au Trevor Project, une association de prévention des suicides pour les jeunes de la communauté LGBTQ+. [plus d'infos]