Un juge de Londres a rendu une décision selon laquelle les membres du groupe The 1975 ne peuvent pas être tenus personnellement responsables des pertes financières subies par le Good Vibes Festival de Malaisie, selon un rapport de l'Associated Press. L'organisateur de l'événement, Future Sound Asia (FSA), a poursuivi le groupe pour 2,4 millions de dollars après que Matthew Healy ait embrassé le bassiste Ross MacDonald sur scène pour protester contre les lois homophobes du pays lors de la prestation du groupe à Kuala Lumpur, la capitale d'un pays où l'homosexualité est un crime passible de jusqu'à 20 ans de prison et de flagellation. Les autorités ont annulé le reste du festival 2023 suivant la prestation du groupe et leur ont interdit d'entrer dans le pays.