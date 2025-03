Le premier numéro du fanzine français Lumières Noires vient de sortir. Il est dédié aux musiques souterraines, pour la plupart peu ou pas exposées dans la presse spécialisée et alternative, avec un penchant pour l'obscur, l'électrique, le poétique, le caustique, le mélancolique, le bruyant, le spirituel, le violent, l'étrange, le brûlant, le glacial, le sensuel et le dément. Davantage de détails sur son contenu est décrit ci-après.

