Cinq ans après leur première collaboration sur l'album Mirages, JB Dunckel (membre fondateur du groupe Air et Darkel) et Jonathan Fitoussi se retrouvent pour un nouveau projet musical : Mirages II. Cet album, disponible dès le 7 mars, est la suite directe de Mirages, né de sessions d'enregistrement au Studio Venezia de Xavier Veilhan lors de la 57e Biennale de Venise, puis finalisé dans l'atelier parisien de Dunckel. Composé de huit titres, il a été enregistré au Studio Atlas à Paris, avec la participation du batteur Louis Delorme. Le clip de Ghost Town, visible à la suite, a été réalisé par Deyan Parouchev. [plus d'infos]