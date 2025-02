Aerosmith a partagé une vidéo récapitulative de leur performance au 6e "Jam for janie Grammys viewing party", organisé par Steven Tyler. Cette dernière se trouve ci-dessous. Tyler y a chanté 3 titres d'Aerosmith: "Dream on", "Sweet emotion" et "Walk this way", avec une pléthore d'invités comme Matt Sorum (Velvet Revolver), Mick Fleetwood (Fleetwood Mac), Joan Jett, Billy Idol, Marcus King, Linda Perry et James LoMenzo (Megadeth. Cependant, Matt Sorum, très ami avec Tyler a expliqué que malgré ces performances, le chanteur d'Aerosmith ne repartira plus en tournée car il s'était bien blessé et que les rigueurs d'une tournée sont dorénavant trop pour le chanteur de 77 ans. [plus d'infos]