La 9e édition du Riip Fest se tiendra les 4 et 5 juillet 2025 à Oésia (37). L'affiche est la suivante : Stick To Your Guns, Napalm Death, All Out War, Brat, Xibalba, Desolated, Worst Doubt, No Turning Back, Alma, TRC, Black Mantra, XILE, Insurgent, Another Bloodshed et 20 Seconds To Comply.

[ Riip Fest: Billetterie ]