Le nouveau clip des metal-hardcoreux marseillais Wake The Dead a été présenté tout récemment. Il s'agit de "The blue glow" qui figurera sur un nouvel album actuellement en préparation, qui a été enregistré par Flo de Landmvrks. Notez qu'il s'agit du premier avec sa nouvelle chanteuse, Aleksandra. [plus d'infos]