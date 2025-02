Parkway Drive a annoncé la tenue d'un concert unique dans le cadre magistral de l'opéra de Sydney où les australiens seront accompagnés pour l'occasion d'un orchestre symphonique. Il se tiendra le 9 juin prochain. La prestation trouvera place par ailleurs dans un documentaire et un album live prévu pour les 20 ans du groupe.

[ Parkway Drive Live at the Sydney Opera House: site officiel ]