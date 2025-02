Imperial Triumphant a dévoilé un nouveau titre de son prochain effort studio, Goldstar, prévu pour le 21 mars chez Century Media. Pour mater le clip de "Pleasuredome", c'est dans la suite que cela se passe. A noter les présences en featuring sur le titre de Dave Lombardo (ex-Slayer, ex- SxTx , Dead Cross, etc.) et Tomas Haake de Meshuggah. [plus d'infos]