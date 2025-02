David Barbarossa de Bow Wow Wow et Adam And The Ants s'est joint à John Dwyer des Oh Sees pour former un nouveau groupe nommé Chime Oblivion. Le reste du groupe se compose du chanteur H.L. Nelly (Oakland Naked Lights), du claviériste Tom Dolas (Oh Sees, du multi-instrumentiste Brad Caulkins qui vient du projet parallèle de Dwyer, Bent Arcana, et du guitariste Weasel Walter (Flying Luttenbachers et XBXRX). Un premier extrait est en écoute à la suite. [plus d'infos]