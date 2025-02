Oddateee sortira le 26 mars (via KdB Records et Atypeek Music) un nouvel album produit par Dälek et qui s'intitule Rabbit Season. Un extrait se trouve à la suite avec "Whats the cause". Le rappeur sera en concert le jeudi 10 avril 2025 avec Mina Raayeb et Clr T-resa (DJ set) à l'Antipode MJC à Rennes. [plus d'infos]