Après ses deux premiers singles "New found world" et "Why", le guitariste bordelais Stéphane Alaux alias Fanalo présente un nouvel extrait de son album à paraître : Hate for sale. Ce titre comptant la participation de Jeff Scott Soto au micro (Yngwie Malmsteen, Gus G., Sons of Apollo) intégrera la liste des chansons de son premier EP éponyme attendu pour le 28 février. Fanalo aura l'honneur d'ouvrir pour Freak Kitchen, les 3 mars (The Black Lab - Lille), 4 mars (La Maroquinerie - Paris), 7 mars (Le Rex - Toulouse) et 8 mars (La Rayonne - Lyon). [plus d'infos]