Mark Pritchard et Thom Yorke ont partagé une nouvelle chanson. "Back in the game" est la seconde collaboration entre le musicien électro et le frontman de Radiohead et The Smile. Leur première collaboration était "Beautiful people" qui apparaissait sur l'abum de 2016 de Pritchard, Under the sun. Le clip du nouveau titre est dans la suite. [plus d'infos]