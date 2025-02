Le Hellfest ce n'est pas que le festival "officiel", c'est aussi "Le off" sur le parking du Leclerc ! L'affiche des 2 jours n'est pas encore complète mais annonce déjà quelques groupes très sympas comme par exemples BÏUR, Dadabovic, Death Structure, Kill an Idol, March of Scylla, 2 Sisters, Murder At The Pony Club, Red Gordon, Solar Eruption, Something Animal, ...