Jon Spencer s'est associé à Kendall Wind et Macky Spider Bowman, la section rythmique de The Bobby Lees, pour son nouvel album Sick of Being Sick!, sorti en septembre dernier via Bronze Rat Records. C'est ce trio qui sera en tournée en France au printemps, et notamment le 04 juin à La Maroquinerie, à Paris. Toutes les dates à la suite. [plus d'infos]