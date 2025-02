You said, you said, you said / "This time was gonna be different" / Wake up the dead !

Le 22 février 2005, débarquait dans les bacs le second album de Comeback Kid, Wake the dead. Pour les 20 ans, les canadiens ont publié une nouvelle vidéo avec des images live de toute cette période écoulée pour le morceau-titre iconique de cette pépite. [plus d'infos]