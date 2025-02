David Johansen, le co-fondateur des New York Dolls a été diagnostiqué en 2020 d'un cancer en stage 4 ainsi que d'une tumeur au cerveau. Il avait décidé de garder la news pour lui, mais à cause de la charge fiscale de sa maladie, il a maintenant partagé la triste nouvelle. En novembre 2024 il est tombé et s'est cassé le dos à 2 endroits. Une opération s'est très bien passée, mais le chanteur reste alité, et pour les meilleurs chances de récupération i a besoin de soins 24h/24. La famille depuis lancé la David Johansen Fund pour obtenir des dons pour aider.