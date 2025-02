Sharon Osbourne a déclaré lors d'une interview que son mari, Ozzy Osbourne, a du mal a marcher à cause de sa bataille contre la maladie de Parkinson, mais que sa voix est aussi bonne que d'habitude. Pour info, Ozzy a annoncé son concert d'adieu appelé "Back to the beginning", où il jouear pour la dernière fois avec son groupe, Black Sabbath pour la derniere fois. Le concert aura lieu dans leur ville d'origine, Birmingham en Angleterre début juillet avec une affiche de dingue: Metallica, Slayer, Pantera, Alice In Chains, Gojira, Mastodon, Lamb Of God et bien d'autres...