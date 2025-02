Baratro, groupe italo-américain de noise rock / post-hardcore composé du guitariste Federico Bonuccelli (Council Of Rats), du bassiste Dave Curran (ex-Unsane, Pigs...) et du batteur Luca Antonozzi (Marnero), a clippé son titre "Pay dirt", extrait de The Sweet Smell Of Unrest, album sorti l'année dernière via Improved Sequence Records. [plus d'infos]