Sopa Boba, projet belgo-néérlandais mélangeant synthés, néo-classique et spoken word réunissant G.W. Sok (The Ex), Jean Vangeebergen (dramaturge) et Pavel Tchikov (Ogives), continue de teaser son premier album, That moment, en livraint un nouvel extrait : "That magical moment". Il sortira le 7 mars sur le label Sub Rosa. [plus d'infos]