Anika (projet rock de la musicienne britannique Annika Henderson, et résidente à Berlin) a présenté son single clippé "Hearsay", extrait de Abyss qui sera livré le 4 avril via Sacred Bones et Modulor. Travaillé en collaboration avec Martin Thulin d'Exploded View, les morceaux ont été ensuite enregistrés en live avec l'aide d'Andrea Belfi à la batterie, de Tomas Nochteff à la basse (Mueran Humanos) et de Lawrence Goodwin (The Pleasure Majenta) à la guitare. Elle et son groupe passeront les 25 avril à Tourcoing (Le Grand Mix), 6 mai à Paris (Petit Bain) et 7 mai à Strasbourg (Le Grenze. [plus d'infos]