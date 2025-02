Le nouveau batteur de Primus est John Hoffman. Il a été sélectionné parmi 6000 participants dont certains finalistes sont bien connus de nos rédacteurs : Thomas Pridgen de Fever 333 et ex-The Mars Volta, Nikki Glaspie (The Nth Power, Snarky Puppy) ou encore Thomas Lang de stOrk. John Hoffman est le batteur de Dirtfoot, un groupe qui avait ouvert pour Primus.