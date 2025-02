Vantre sortira un album cette année. On nous a même dit qu'un première extrait intitulé "Clonocracy" arriverait le 17 mars, un titre enregistré par Peter Deimel (Shellac, The Kills, Lysistrata) et mixé par Amaury Sauvé (Birds in Row, It It Anita, Pneu, W!zard). Patience donc. Notez que le trio sera sur scène le 18 mars à Petit Bain (Paris), en ouverture de Mother's Cake.