Le lineup original de Black Sabbath - Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler et Bill Ward - se réunira pour la dernière fois le 5 juillet. Le concert, appelé "Back to the beginning", lèvera des fonds pour un charité et aura lieu à Birmingham, ville natale du groupe, en Angleterre. L'affiche s'annonce assez dingue, avec en support Metallica, Slayer, Pantera, Gojira et bien d'autres! L'affiche de ouf' se découvre dans la suite.