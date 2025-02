Idle Heirs est un nouveau groupe de post-metal fondé par Sean Ingram, le frontman de Coalesce, et le producteur et musicien Josh Barber. Ils ont enregistré en Norvège un premier album intitulé Life is violence qui sortira le 11 avril chez Relapse Records. Un extrait, "Rare bird", est à découvrir à la suite. [plus d'infos]