Lors du NAMM en Californie, le show des récompenses 2025 de Bass Magazine a été présenté par pas moins que Les Claypool (Primus). pour la récompense du "Futur de la basse", c'est Mononeon qui a gagné. Un boeuf entre ces derniers a ensuite eu lieu, et on te l'a mis dans la suite. [plus d'infos]