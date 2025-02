Biollante a sorti une nouvelle version de son premier album, J'espère que tu danseras quelque part (Redux), entièrement remixé par Void et remastérisé par Yaref Ben Hazim. Cette nouvelle version inclut en outre 3 instrus, 1 titre bonus, un nouvel artwork et un nouveau livret. C'est sorti le 31 janvier avec la collaboration d'Atypeek Music et ça s'écoute sur BandCamp. [plus d'infos]