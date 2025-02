Les ayants droits de Motörhead continuent de penser au fans, puisque pour les 50 ans de la fondation du groupe, des éditions vinyles limitées de Overkill, Bomber et Ace of spades seront mis en vente le 28 février. Ils ont la particularité d'être gravés sur des masters demi-vitesse et pressés en tirage avec des couleurs spéciales et comprennent tous un poster exclusif. Autre info : le 8 mai, sera inaugurée une statue de Lemmy dans sa ville natale de Stoke-On-Trent et réalisée par l'artiste Andy Edwards, au sein de laquelle ses cendres seront déposées par le guitariste Phil Campbell. Enfin, petit cadeau à la suite : une vidéo du groupe interprétant "Louie Louie" à la télévision pour l'émission Top Of The Pop en octobre 1978. [plus d'infos]