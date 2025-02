Le groupe lyonnais de rock industriel/coldwave Divine Shade a sorti le 26 janvier Fragments-Vol.1, son premier album qui comporte des collaborations avec des artistes tels que Chris Vrenna (ex-Nine Inch Nails, Marilyn Manson), Chris Payne (ex-Tubeway Army), Steve Fox-Harris (guitariste de Gary Numan, Archive), Shan Moue (musicienne, photographe), et Degosseyn (groupe émergent de synthwave Lyonnais). Il est écoute à la suite. [plus d'infos]