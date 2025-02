La poisse d'Alice Cooper continue avec Orianthi qui se voit forcée de se désister de la prochaine tournée du groupe à cause d'un blessure à la hanche et à la jambe. Pour rappel, cette dernière était sensée remplacer Nita Strauss qui avait des conflits de dates. Ce sera donc Gilby Clarke (ex-Guns N' Roses), qui remplacera Orianthi sur cette tournée.