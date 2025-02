Robert Trujillo (Metallica), Bobby "Blitz" Ellsworth (Overkill), John Bush (Armored Saint), Doc Coyle (Bad Wolves, God Forbid), Marty Friedman (ex-Megadeth), Gary Holt ([[Slayer, Exodus), Andreas Kisser (Sepultura), Jeff Loomis (ex-Arch Enemy, Nevermore), Mark Tornillo (Accept), Troy Sanders (Mastodon) et Alissa White-Gluz (Arch Enemy) ont joué avec le collectif Metal Allegiance le 23 janvier dernier à la House Of Blues en Californie. Des clips se trouvent dans la suite. [plus d'infos]