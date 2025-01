AmenRa va faire un retour en grande pompe puisque ce n'est pas moins de deux EPs que les Belges vont sortir le 28 mars chez Relapse : De toorn et With fang and claw. Un extrait se trouve à la suite. Au passage, notez que Tim, bassiste du groupe depuis 7 ans, a quitté la formation il y a de cela quelques mois. Il poursuivra son projet actuel, Doodseskader. [plus d'infos]