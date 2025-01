Ancien membre des groupes d'Ozzy Osbourne et David Lee Roth, Joe Holmes a partagé un nouveau single intitulé "The deadfall". Le titre, présente une formation musicale similaire à celle de l'album de débuts de son projet Farmikos, qui compte Holmes à la guitare, Robert aux chant, et les anciens membres d'Ozzy Osbourne, le bassiste Robert Trujillo (Metallica) et le batteur Mike Bordin (Faith No More). Le chanteur Brent Hoffort a également contribué aux mélodies et aux paroles de la chanson. [plus d'infos]