//LESS, groupe de noise-post-punk de Tours, a sorti un nouveau single intitulé "That kind of man". Le groupe prépare actuellement la sortie de son premier album, Crawl in the blur, prévu pour le 21 mars 2025, à paraître chez À Tant Rêver Du Roi en France, ainsi que chez The Ghost Is Clear Records et Reptilian Records aux États-Unis. [plus d'infos]