Le guitariste d'Haken, Charlie Griffiths, a révélé le deuxième album de son projet solo Tiktaalika, en partageant le premier single issu de cette galette: "Gods Of Pangea". Le titre compte Daniël de Jongh (Texture) au chant. L'album du même nom, Gods Of Pangea donc, arrivera le 14 mars chez InsideOut Music. [plus d'infos]